Terremoto oggi in Sicilia scossa di magnitudo tra 2.8 e 3.3 a Trapani

Oggi a Trapani si è registrata una scossa di terremoto con magnitudo tra 2.8 e 3.3. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione nella zona. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o eventuali danni è stata ancora comunicata. La scossa si è verificata nel pomeriggio di domenica 1 marzo.

È stata avvertita una scossa di terremoto nei pressi di Trapani nella giornata di oggi, domenica 1 marzo. Secondo il report di INGV, il magnitudo è compreso tra 2.8 e 3.3.