Terremoto in Nevada | vetri in frantumi e cibo sparso sul pavimento in un negozio di Fallon

Lunedì si è verificato un terremoto di magnitudo 5,7 in una zona rurale del Nevada, a est di Carson City. L’evento ha causato vetri rotti e generi alimentari sparsi sul pavimento di un negozio a Fallon. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali significativi. La zona è stata evacuata temporaneamente e le autorità stanno monitorando le condizioni. Le scosse sono state avvertite anche in aree vicine.

Lunedì un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito una zona rurale del Nevada, a est della capitale dello Stato, Carson City. Secondo l’U.S. Geological Survey, la scossa si è verificata poco prima delle 18:30. L’epicentro era situato a 12,9 miglia (20,7 chilometri) a est della città di Silver Springs, a una profondità di 3,1 miglia (5 chilometri). Un video girato nella città di Fallon mostrava vetri in frantumi e cibo sparso sul pavimento nei corridoi di un negozio di alimentari. L’USGS ha riferito che alcuni residenti delle comunità vicine hanno segnalato danni da lievi a moderati. Questo articolo Terremoto in Nevada: vetri in frantumi e cibo...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Terremoto in Nevada: vetri in frantumi e cibo sparso sul pavimento in un negozio di Fallon Follonica, grave raid vandalico sulle auto: decine di vetri in frantumi nella notteFollonica, 9 marzo 2026 – Una quindicina di auto danneggiate e un risveglio molto amaro per i proprietari. Leggi anche: Atti vandalici nelle pensiline degli autobus, vetri in frantumi: caccia ai responsabili USA, terremoto scuote il Nevada: forte scossa vicino Silver Springs | DATI e MAPPE - facebook.com facebook Scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nella notte nel Foggiano, senza danni x.com