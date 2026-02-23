Atti vandalici nelle pensiline degli autobus vetri in frantumi | caccia ai responsabili

Da ferraratoday.it 23 feb 2026

Vetri frantumati alle pensiline degli autobus di via Bologna e via Canapa, un atto vandalico ha danneggiato le strutture nella notte di domenica 22. Le pensiline sono state colpite da pietre, lasciando moltissimi vetri in frantumi e rendendo le fermate inaccessibili. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e capire il motivo di questi atti. I residenti si chiedono chi possa aver compiuto il gesto.

Almeno due episodi in città. Operatori al lavoro per la pulizia e la messa in sicurezza Vetri in frantumi alle fermate degli autobus. E’ quanto è stato scoperto domenica 22, nella zona di via Bologna e di via Canapa. Durante la notte tra sabato e domenica, infatti, ignoti hanno colpito con violenza i vetri di protezione delle aree di attesa dei mezzi pubblici, distruggendoli. Quindi sono scappati. A terra e sulle panchine, come detto, sono rimasti i cocci taglienti, pericolosi per i cittadini e i passanti. Mentre gli operatori hanno provveduto – nell’arco della giornata – a ripulire il tutto. Rimane, ora, da capire chi sia stato e il motivo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

