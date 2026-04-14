Terremoto a Moncloa | la moglie di Sánchez incriminata per corruzione

Nelle ultime ore si sono aggiunte nuove accuse giudiziarie che coinvolgono direttamente il nucleo familiare del Primo Ministro spagnolo, provenienti da un'indagine per corruzione che riguarda la moglie dell'esponente di governo. La notizia ha suscitato molte reazioni e portato l'attenzione su questioni legate alla trasparenza e alla gestione delle cariche pubbliche. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti legali in corso.

Le mura del palazzo di Moncloa tremano sotto il peso di nuove accuse giudiziarie che colpiscono direttamente il nucleo familiare del Primo Ministro spagnolo. Begoña Gómez, moglie di Pedro Sánchez, è stata ufficialmente incriminata a Madrid per una serie di reati che spaziano dall’appropriazione indebita alla corruzione nelle attività commerciali, passando per l’uso improprio di influenza e il traffico di favori. La decisione arriva dopo un’indagine durata due anni guidata dal magistrato Juan Carlos Peinado, che ha delineato un quadro in cui la posizione della cinquantacinquenne sarebbe stata utilizzata per ottenere vantaggi personali e gestire incarichi presso l’Università Complutense di Madrid.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto a Moncloa: la moglie di Sánchez incriminata per corruzione Lady Sànchez nei guai: chiesto il rinvio a giudizio per corruzione per la moglie del premier spagnoloIl giudice istruttore spagnolo Juan Carlos Peinado ha chiuso l’inchiesta che coinvolge Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez,... Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez(Adnkronos) – Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per Begona Gomez, la moglie del premier Pedro Sanchez, per traffico di...