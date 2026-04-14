Terre de la Custodia chiude Vinitaly | qualità sostenibilità e nuovi format di comunicazione

Si è conclusa con un bilancio positivo la presenza di Terre de la Custodia a Vinitaly, manifestazione dedicata al mondo del vino. Durante l’evento sono stati presentati prodotti caratterizzati da attenzione alla qualità e sostenibilità. La partecipazione ha coinvolto anche nuovi format di comunicazione, con l’obiettivo di promuovere pratiche più responsabili nel settore. La partecipazione si è svolta dal 10 al 14 aprile, attirando operatori e appassionati del settore vinicolo.

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione di Terre de la Custodia a Vinitaly 2026, edizione che ha confermato la cantina umbra, tra le realtà più dinamiche del panorama vitivinicolo nazionale, grazie a un'intensa attività di incontri con buyer, operatori del settore e stampa specializzata. Nel corso dei quattro giorni di fiera, l'azienda di Gualdo Cattaneo di proprietà della famiglia Farchioni, ha presentato la propria identità produttiva, fondata su territorio, ricerca e una visione contemporanea del vino, in un contesto caratterizzato – secondo la cantina – da un cambiamento dei consumi orientato a “fare meno e meglio”.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Terre de la Custodia chiude Vinitaly: qualità, sostenibilità e nuovi format di comunicazione Terre Cevico al Vinitaly. L’unione fa la forzadi Giovanna Romeo Con oltre sessant’anni di storia alle spalle e un bilancio che certifica una solidità di ferro, Terre Cevico si conferma uno dei... Terre sicane experience al Vinitaly: per la prima volta a Verona le cantine di Contessa EntellinaIl comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un...