Domani si terrà un’assemblea della Lega Serie A, causata dalle continue decisioni sbagliate degli arbitri che infiammano i toni tra i club. La rabbia delle squadre si fa sentire, con alcuni presidenti pronti a chiedere cambiamenti immediati. I commenti dei dirigenti si fanno sempre più duri, mentre le polemiche si accumulano di settimana in settimana.

Il clima è pesate, tossico e avvelenato: gli scempi arbitrali a cui assistiamo giornata dopo giornata hanno reso l’aria irrespirabile. La situazione Kalulu-Bastoni? Solo la scintilla che ha acceso una bomba pronta a esplodere da tempo. E chissà che non esploda domani alla riunione della Lega Serie A. Ne parla Schira. Serie A, domani assemblea. Scrive Schira su X: Domattina Assemblea della Lega Serie A: si preannuncia un clima rovente con parecchi club sul piede di guerra per le questioni arbitrali. Inter- Juve ha praticamente segnato uno spartiacque di questo campionato e chissà, forse anche di tutto il futuro prossimo dei dirigenti arbitrali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Prevista per domani un’assemblea della Lega Serie A: club agguerriti per le questioni arbitrali (Schira)

Le recenti polemiche sugli errori arbitrali hanno riacceso il dibattito tra club e opinione pubblica.

