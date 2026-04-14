A aprile, alla Biblioteca Le Fornaci di Terranuova, si svolgono due incontri della rassegna “Scrittori in circolo”. Gli appuntamenti vedono protagonisti autori italiani contemporanei noti per le loro opere di narrativa. L’evento si svolge nel mese in cui sono previsti incontri con scrittori di rilievo del panorama letterario nazionale. La manifestazione mira a coinvolgere il pubblico interessato alla scrittura e alla lettura.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Tornano gli appuntamenti con la rassegna “Scrittori in circolo” alla Biblioteca Biblioteca Le Fornaci, che nel mese di aprile propone due incontri dedicati ad alcuni tra gli autori più interessanti della narrativa italiana contemporanea. Il primo appuntamento è in programma venerdì 17 aprile alle 18 con Sacha Naspini, che presenterà il suo ultimo romanzo “Ragazzo” (Edizioni EO, 2025). Lo scrittore, noto per una prosa intensa e fortemente legata ai territori e alle fragilità umane, dialogherà con Gianna Gambini e Annamaria Mulinacci, mentre le letture saranno affidate a Valentina Santini. Secondo incontro lunedì 27 aprile, sempre alle 18, con Roberto Costantini, autore affermato del thriller italiano e già noto per la trilogia del commissario Balistreri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Scrittori in circolo” alla Biblioteca Le Fornaci di Terranuova. Naspini e Costantini protagonisti di aprile

Il foodblogger Lorenzo Prattico in Biblioteca per Scrittori in CircoloArezzo, 17 febbraio 2026 – Il 21 febbraio incontro con l’autore del romanzo “Questa fame che non smette mai.

Alla biblioteca Le Fornaci si impara a giocare a Go: tre incontri aperti a tutte le etàArezzo, 23 febbraio 2026 – Alla biblioteca Le Fornaci s i impara a giocare a Go: tre incontri aperti a tutte le età.

Lunedì 30 marzo dalle 10 alle 13 sarà nel Comune di Terranuova Bracciolini la Vice Presidente della Giunta della Regione Toscana @Bintou Mia Diop per una visita ai beni confiscati alle mafie e per conoscere il Patto di Amicizia tra i comuni del Valdarno Are - facebook.com facebook