Terra dei fuochi nel 2025 reati ambientali in aumento del 50%

Nel 2025 i reati ambientali nella Terra dei Fuochi sono cresciuti del 50%. La regione continua a essere al centro di interventi e denunce, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli contro i roghi tossici. La situazione resta critica e richiede ancora più attenzione.

Il dato emerge dal report dei carabinieri forestale della Campania, illustrato nel corso di una conferenza stampa dal comandante regionale, generale Ciro Lungo Sono aumentati del 50% nel 2025 i reati contestati nella Terra dei fuochi nell'ambito delle attività di contrasto ai roghi tossici. Il dato emerge dal report dei carabinieri forestale della Campania, illustrato nel corso di una conferenza stampa dal comandante regionale, generale Ciro Lungo. Nel corso dell'anno sono stati controllati 199 siti. Le verifiche hanno portato al sequestro di 114 attività e 49 mezzi tra officine, carrozzerie, falegnamerie e opifici tessili privi di autorizzazioni ambientali e senza sistemi di tracciabilità dei rifiuti prodotti.

