Terni il Pampetatino sul podio dei Campionati della cucina italiana | Piatto originale del territorio LA RICETTA

Il Pampetatino di Terni ha conquistato il terzo posto ai Campionati della cucina italiana, grazie a una ricetta che celebra il territorio e il pampepato ternano. Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto hanno presentato un piatto originale e gustoso, dedicato alle tradizioni locali. La competizione si è svolta recentemente, attirando numerosi chef da tutta Italia. La vittoria rappresenta un riconoscimento importante per la cucina di Terni e le sue specialità. La ricetta sarà presto proposta anche nei ristoranti locali.

Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D'Aquisto hanno conquistato la medaglia di bronzo. Un piatto dedicato al territorio, con particolare ode al pampepato ternano. Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D'Aquisto si sono classificati terzi nella specialità "Street food d'autore" ai recenti Campionati della cucina italiana. La manifestazione della Federazione Italiana Cuochi – giunta alla decima edizione – ha accolto 850 professionisti nei padiglioni del Rimini Expo Centre. La squadra umbra, denominata "Gusto Infinito", ha preparato il 'Pan petatino' un panino "nero" al cioccolato, fatto con la farina.