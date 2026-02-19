Terni il Pan petatino sul podio dei Campionati della cucina italiana | Piatto originale del territorio LA RICETTA
Nel cuore di Terni, il Pan petatino ha conquistato il terzo posto ai Campionati della cucina italiana, grazie a una ricetta che celebra il territorio. Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto hanno preparato un piatto originale, mettendo in risalto il pampepato ternano. La vittoria è arrivata nella categoria “Street food d’autore”, dimostrando la creatività degli chef locali. La competizione ha attirato numerosi appassionati di gastronomia, interessati a scoprire le specialità tipiche della zona.
Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto hanno conquistato la medaglia di bronzo. Un piatto dedicato al territorio, con particolare ode al pampepato ternano. Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto si sono classificati terzi nella specialità “Street food d’autore” ai recenti Campionati della cucina italiana. La manifestazione della Federazione Italiana Cuochi – giunta alla decima edizione – ha accolto 850 professionisti nei padiglioni del Rimini Expo Centre. La squadra umbra, denominata “Gusto Infinito”, ha preparato il ‘Pan pepatino’ un panino “nero” al cioccolato, fatto con la farina.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, il Pampetatino sul podio dei Campionati della cucina italiana: “Piatto originale del territorio” LA RICETTAIl Pampetatino di Terni ha conquistato il terzo posto ai Campionati della cucina italiana, grazie a una ricetta che celebra il territorio e il pampepato ternano.
Con il piatto "Marcke Gusto" due studenti del Panzini vincono i Campionati italiani della Cucina italianaDue studenti dell’Iis Panzini di Senigallia hanno conquistato il primo posto ai Campionati italiani di cucina con il piattoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Terni, parco Rosselli tra siringhe e rifiuti e i balordi si accampano dentro al nido Peter PanTERNI - Un degrado che non conosce limiti. Con clandestini e spacciatori che non si accontentano di usare il parco Rosselli come luogo di consumo e scambio di droga o come giaciglio di fortuna. Ora ... ilmessaggero.it