Terni il Pan petatino sul podio dei Campionati della cucina italiana | Piatto originale del territorio LA RICETTA

Nel cuore di Terni, il Pan petatino ha conquistato il terzo posto ai Campionati della cucina italiana, grazie a una ricetta che celebra il territorio. Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D’Aquisto hanno preparato un piatto originale, mettendo in risalto il pampepato ternano. La vittoria è arrivata nella categoria “Street food d’autore”, dimostrando la creatività degli chef locali. La competizione ha attirato numerosi appassionati di gastronomia, interessati a scoprire le specialità tipiche della zona.

Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D'Aquisto hanno conquistato la medaglia di bronzo. Un piatto dedicato al territorio, con particolare ode al pampepato ternano. Gli chef Fabio Duzi Nulli, Federico Manzini e Angelo D'Aquisto si sono classificati terzi nella specialità "Street food d'autore" ai recenti Campionati della cucina italiana. La manifestazione della Federazione Italiana Cuochi – giunta alla decima edizione – ha accolto 850 professionisti nei padiglioni del Rimini Expo Centre. La squadra umbra, denominata "Gusto Infinito", ha preparato il 'Pan pepatino' un panino "nero" al cioccolato, fatto con la farina.