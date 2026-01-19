Italia | 79 persone hanno 54,6 miliardi di euro e in undici milioni sono a rischio povertà compresi 15 occupati su cento Oxfam | Il baratro della disuguaglianza nel mondo

In Italia, 79 individui possiedono 54,6 miliardi di euro, mentre oltre 11 milioni di persone sono a rischio povertà, inclusi 15 occupati su cento. Secondo Oxfam, la disuguaglianza economica continua a crescere, evidenziando le disparità sociali nel paese e nel mondo. Questa situazione solleva importanti questioni sul tessuto sociale e sulla distribuzione delle risorse.

Disuguaglianza record nel mondo: 12 miliardari più ricchi di 4,1 miliardi di persone

Recenti dati evidenziano una crescente disuguaglianza globale, con 12 miliardari che possiedono più di 4,1 miliardi di persone. Questa situazione sottolinea come la distribuzione della ricchezza sia diventata sempre più sbilanciata, ponendo questioni importanti sul futuro economico e sociale a livello mondiale. Un’analisi obiettiva di questa realtà invita a riflettere sulle cause e sulle possibili soluzioni.

