Ternana al limite | il trucco burocratico per salvare i Play Off
La Ternana si trova in una fase critica, con la gestione che rischia di compromettere la partecipazione ai Play Off. Dopo l’ultima riunione dei soci, sono emersi dubbi sulla stabilità finanziaria e sulle decisioni da prendere per il prosieguo della stagione. La squadra si prepara ad affrontare le ultime partite con l’incertezza che circonda la continuità del progetto sportivo.
La gestione della Ternana si trova in un momento di estrema fragilità dopo la recente riunione dei soci, che ha delineato un quadro di incertezza per il futuro sportivo del club. Nonostante il rischio concreto di una cancellazione dalle competizioni di Serie C, sono in corso manovre tecniche volte a garantire la partecipazione della squadra al torneo, sfruttando alcuni dettagli procedurali legati alla burocrazia societaria. Un elemento decisivo per la sopravvivenza della squadra nel campionato attuale risiede nella mancata registrazione dell’atto di liquidazione presso il registro delle imprese della Camera di Commercio. La procedura di liquidazione volontaria prevede infatti un termine massimo di 30 giorni dalla decisione presa dall’assemblea per il deposito del documento ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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