Troppe curve e accessi a raso scatta il limite di velocità sulla strada provinciale Ternana

Il servizio viabilità dell’amministrazione provinciale di Terni ha deciso di imporre un limite di velocità di 60 kmh sulla strada provinciale 79 Ternana. La decisione riguarda tratti con molte curve e numerosi accessi a raso, che rendono necessaria una maggiore attenzione alla guida. L’ordinanza è stata emessa per garantire maggior sicurezza agli utenti della strada.

L'ordinanza della Provincia di Terni per "motivi di sicurezza" riguarda il tratto che va dalla fine del centro abitato di Marmore al confine con Rieti: i dettagli Il servizio viabilità dell'amministrazione provinciale di Terni ha emesso un'ordinanza con la quale è stato istituito il limite di velocità a 60 chilometri orari sulla strada provinciale 79 Ternana per motivi di sicurezza. "Il provvedimento – spiega una nota diffusa da Palazzo Bazzani - riguarda l'intero tratto che va dalla fine del centro abitato di Marmore fino al confine con la provincia di Rieti, nello specifico dal km 20+700 al km 28+015".