Ternana sprint play-off e quarto posto nel mirino Verso il divieto per la trasferta di Arezzo
La Ternana punta ai play-off e mira al quarto posto dopo aver vinto due partite consecutive contro Ravenna e Pineto. Questi risultati hanno dato nuova energia alla squadra, che ora si concentra sulle prossime undici partite per raggiungere l’obiettivo. Intanto, si pensa a un possibile divieto di trasferta per la gara contro l’Arezzo, che potrebbe complicare ulteriormente la corsa.
Undici gare per ambire al quarto posto. I successi contro Ravenna e Pineto hanno restituito nuova ‘linfa’ alla Ternana, al cospetto di formazioni che precedevano in graduatoria i rossoverdi. Vittorie – tra l’altro – conseguite senza subire reti e con gli attaccanti Dubickas e Pettinari in grande evidenza. Il massimo dell’ambizione in vista di un rush finale tanto aperto quanto interessante. La compagine di Liverani, infatti, avrà due gare in casa da disputare in sequenza (Forlì e Campobasso). Il prossimo impegno in trasferta, al cospetto della capolista Arezzo, è in programma per mercoledì 4 marzo.🔗 Leggi su Today.it
Atalanta Cremonese 2-1: scatto Champions per la squadra di Palladino, nel mirino c’è il quarto posto della JuventusL’Atalanta batte 2-1 la Cremonese e si avvicina alla zona Champions.
Serie C. Riprendono gli allenamenti della Pianese. Nel mirino c’è la trasferta contro ArezzoLa Pianese torna in campo dopo due giorni di stop.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vittozzi chiude 5ª nello Sprint 7,5km di biathlon, vince Kirkeeide Milano Cortina 2026.
Pescara-Ternana playoff di serie C stasera in chiaro su Rai 2: a che ora e dove vederla anche in streamingLa Ternana di Fabio Liverani ha conquistato l'accesso diretto ai quarti di finale grazie al secondo posto ottenuto in campionato. Da lì, ha superato con determinazione Giana Erminio e Vicenza, ... movieplayer.it
Ternana, annunciato il ritiro per i play-off dal 5 al 10 MaggioLa Ternana ha chiuso il Girone B di Serie C pareggiando contro la Virtus Entella e piazzandosi al secondo posto. Le Fere partiranno dunque dalla fase nazionale dei play-off. La società, tramite il ... tuttomercatoweb.com
Lo scontro salvezza va alla Ternana Women che al Gubbiotti batte 3-1 il Genoa. Le umbre salgono a 10 punti in classifica, scavalcano proprio le rossoblù e abbandonano l'ultimo posto in classifica. Doppietta per Valeria Pirone che apre e chiude la facebook