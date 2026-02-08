Catanzaro Primavera la rimonta della Ternana fa male | playoff a rischio e classifica stravolta

La Ternana si prende i tre punti nel match di ieri, battendo il Catanzaro Primavera 3-1 al “Curto”. La sconfitta pesa molto per i giallorossi, che ora vedono più lontano l’obiettivo playoff. La rimonta della Ternana ha messo in crisi le speranze del Catanzaro, che dovrà ora cercare di recuperare punti nelle prossime partite.

La sconfitta brucia per il Catanzaro Primavera, che incappa in un pesante 3-1 contro la Ternana al “Curto”, compromettendo le ambizioni di playoff. La partita, disputata l’8 febbraio 2026, ha visto gli aquilotti subire una rimonta dolorosa, scivolando in classifica e lasciandosi agganciare da Pisa e Ascoli. Un ko che cambia gli equilibri in un campionato Primavera combattuto e imprevedibile, dove l’Empoli continua a guidare la classifica con una vittoria esterna contro la Cosenza, mentre il Pescara cede terreno all’Avellino, favorendo l’ascesa del Perugia. L’inizio della partita aveva illuso i tifosi giallorossi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nella sfida tra Sassuolo e Cesena, i ragazzi di Bigica si sono avvicinati alla rimonta senza riuscire a completarla, venendo superati 4-2.

