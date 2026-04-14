Tentata rapina a Novoli | 56enne accoltellato è gravissimo

Nella serata di lunedì 13 aprile, nel quartiere di Novoli, un uomo di 56 anni è stato ferito con un'arma da taglio all'incrocio tra via di Novoli e via Forlanini. L'aggressione è avvenuta nelle ore serali e si sarebbe verificata nel corso di una tentata rapina. La persona colpita si trova in condizioni considerate gravissime.

Una violenta aggressione ha scosso la serata di ieri, lunedì 13 aprile, nel quartiere di Novoli. Intorno alle 21, all'incrocio tra via di Novoli e via Forlanini, un uomo di 56 anni è stato accoltellato al culmine di una tentata rapina.Il dramma si è consumato sul marciapiede della rotonda.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Genova, tentata rapina sul bus: passeggero accoltellato. Arrestato algerinoGli agenti della polizia locale hanno arrestato un 22enne di nazionalità algerina che su un bus ha tentato di rapinare un’anziana e ferito un uomo.

Milano, gravissimo ragazzo accoltellato per rapina: fermato il 19enne Amine KhadhraouiMilano, 26 febbraio 2026 – Sono da poco passate le 2 della notte tra lunedì e martedì, siamo all’angolo tra via Inganni e via Zurigo.

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Nuovo Salario: tenta rapina al supermercato con un coltello appena acquistato. Arrestato dai Carabinieri I Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno arrestato un 43enne romano, con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentata rapina agg - facebook.com facebook