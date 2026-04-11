A Genova, un episodio di tentata rapina si è verificato su un autobus, durante il quale un passeggero è stato ferito con un coltello. L'aggressore, un giovane algerino di 22 anni senza permesso di soggiorno, ha cercato di sottrarre alcuni effetti personali. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, è stato arrestato e portato in custodia. L'episodio si è concluso con il trasporto del ferito in ospedale per le cure del caso.

Gli agenti della polizia locale hanno arrestato un 22enne di nazionalità algerina che su un bus ha tentato di rapinare un’anziana e ferito un uomo. GENOVA – Il giovane classe 2004, irregolare sul territorio nazionale, ha tentato di sfilare alcuni beni personali dalla borsa di un’anziana passeggera. Un altro viaggiatore, notando il tentativo di rapina, ha cercato di fermarlo ed è stato colpito al petto da un fendente. L’arresto si è svolto nell’ambito servizio “Sicurezza in movimento”, l’attività mirata della polizia locale per il presidio dei mezzi di trasporto e delle aree di sosta. Il giovane arrestato è stato poi trasferito nel carcere di Marassi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Genova, tentata rapina sul bus: passeggero accoltellato. Arrestato algerino

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Genova, ragazzino di 14 anni accoltellato su un bus: arrestato un coetaneoUn ragazzo di 14 anni è stato accoltellato mentre si trovava a bordo di un autobus di linea a Genova.

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