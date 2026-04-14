Tentata fuga attraverso i binari poi resistenza e minacce di morte agli agenti | 22enne arrestato
Ieri pomeriggio a Ravenna, un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito, il ragazzo ha tentato di fuggire attraversando i binari, poi ha reagito minacciando di morte gli agenti intervenuti. La vicenda si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in commissariato. La polizia ha continuato le verifiche sulla vicenda e sui comportamenti del giovane.
Ieri pomeriggio la Polizia Locale di Ravenna ha proceduto all’arresto di un egiziano di 22 anni per resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, in via D’Alaggio, sulla Darsena.Qui gli agenti avrebbero notato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
L'armée française dans l'enfer de la jungle
Carcere minorile, scoppia la rivolta: trasferiti i 5 ventenni dopo la tentata evasione. Minacce agli agenti: «Adesso non dormite»ROVIGO - Il primo segnale arriva alle 18: urla, colpi, poi la sirena dell’allarme che inizia suonare.
Leggi anche: Sfonda la porta di casa dell’ex. Poi oppone resistenza agli agenti. Un 33enne finisce in manette