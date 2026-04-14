Tentata fuga attraverso i binari poi resistenza e minacce di morte agli agenti | 22enne arrestato

Ieri pomeriggio a Ravenna, un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito, il ragazzo ha tentato di fuggire attraversando i binari, poi ha reagito minacciando di morte gli agenti intervenuti. La vicenda si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in commissariato. La polizia ha continuato le verifiche sulla vicenda e sui comportamenti del giovane.