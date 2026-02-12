La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo di 34 anni che stava cercando di tagliare i cavi di rame da una cabina elettrica. I controlli sono aumentati nelle ultime settimane, e i poliziotti hanno colto in flagrante il ladro mentre si accingeva a rubare il materiale. L’uomo è stato subito portato in commissariato, mentre proseguono le operazioni per contrastare i furti che mettono a rischio la rete elettrica cittadina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati contro i furti di rame. Proseguono in tutta la città i servizi straordinari della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei furti di cavi di rame, un’attività illecita che può provocare gravi danni e pesanti disservizi alla rete elettrica. Negli ultimi giorni diversi interventi hanno permesso agli agenti della Questura di Catania di sventare vari tentativi di furto. L’ultimo episodio si è verificato in via Acquedotto Greco. Sorpreso in flagranza con il flex in mano. Durante un pattugliamento notturno, i poliziotti della squadra volanti hanno notato movimenti sospetti nei pressi di una cabina elettrica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, tenta di tagliare cavi di rame da una cabina elettrica: arrestato 34enne

Approfondimenti su Catania Furti

Nella notte, i carabinieri di Cesenatico hanno intercettato e fermato tre soggetti coinvolti in furti di cavi sia in una cabina elettrica che in un ristorante.

Un uomo è morto folgorato mentre cercava di rubare cavi di rame in una cabina elettrica a Pomezia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Catania Furti

Catania, tenta di soffocare figlia neonata: fermata dalla sorella e dai carabinieriPalermo, 19 gen. (Adnkronos) - Si è chiusa in camera da letto e ha tentato di soffocare la figlia neonata di soli 5 mesi. Tragedia sfiorata domenica pomeriggio a Catania dove solo l'intervento dei ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Catania, mamma tenta di soffocare figlia 5 mesi: l'intervento dei CarabinieriLa madre, invece, è stata sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) e trasferita in reparto di Psichiatria per cure e valutazioni specialistiche Momenti di paura domenica 18 gennaio a ... leggo.it

CATANIA, TENTA DI ENTRARE IN CITTÀ CON 4 CHILI DI COCAINA NELLO SPORTELLO: ARRESTATO 35ENNE. (redazione) La Polizia di Stato di Catania ha portato a termine un importante sequestro di droga nei giorni scorsi, arrestando un uomo di 35 an - facebook.com facebook