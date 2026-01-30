Questa sera al centro commerciale 'Centro Luna' di Sarzana, un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rubare alcolici, un aspirapolvere e una macchina da caffè. L’uomo ha tentato di scappare, ma è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuti sul posto. La situazione si è trasformata in una rapina con alcuni feriti, e ora l’uomo si trova in manette.

Sarzana, 30 gennaio 2026 – Un tentativo di furto organizzato si è trasformato in una rapina con feriti al centro commerciale 'Centro Luna' di Sarzana, dove ieri sera i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 44enne della provincia di Massa Carrara. Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe agito insieme a due complici non ancora identificati: dopo aver riempito un carrello con diverse bottiglie di alcolici, un aspirapolvere e una macchina da caffè – per un valore complessivo di circa 1.500 euro – avrebbe superato la cassa automatica seguendo i complici che avevano pagato solo prodotti di poco valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta di rubare alcolici, un aspirapolvere e una macchina da caffè, arrestato

Approfondimenti su Centro Luna

A Rescaldina, un uomo è stato arrestato mentre tentava di rubare alcolici dal valore di circa 300 euro in un supermercato Conad.

Nella notte tra l’1 e il 2 gennaio 2026, i militari di Porlezza hanno arrestato una donna di 28 anni, di origine colombiana e senza fissa dimora, per aver tentato di rubare alcolici in un ristorante locale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Centro Luna

Argomenti discussi: Ruba al supermercato, 76enne finisce nei guai; Provano a rubare 200 euro di alcolici al supermercato: in manette due giovanissimi; Studente di 15 anni si ubriaca e sviene prima di entrare in classe: aveva iniziato a bere vodka alle 5 di mattina mentre era a casa; Tenta di rubare in una gioielleria di Pristina, arrestato dalla polizia.

Pisa, tenta di rubare alcolici e aggredisce la vigilanza: arrestato 52enneNella serata di lunedì 19 gennaio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 52enne accusato di rapina impropria in un supermercato in via Cisanello. I ... gonews.it

Furto al supermercato: tenta di rubare dei superalcolici e il commesso lo scopre. Bloccato in fuga nel centro commercialeIl tentato furto è avvenuto nella serata di venerdì 5 dicembre al supermercato del centro commerciale Le Brentelle a Sarmeola di Rubano. Il 40enne è stato sorpreso da un commesso mentre, nella corsia ... ilgazzettino.it

Tenta di rubare un’auto in una concessionaria, denunciato 32enne Il titolare dell'attività ha sorpreso l’uomo mentre era introdotto all’interno di una vettura esposta in vendita, con chiavi inserite, e l'aveva messa in moto con l’intento di rubarla... - facebook.com facebook

Scoperto mentre tenta di rubare nelle auto, scappa. Poi minaccia di buttarsi da un condominio x.com