Tenta di rubare alcolici un aspirapolvere e una macchina da caffè arrestato

30 gen 2026

Questa sera al centro commerciale 'Centro Luna' di Sarzana, un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo aver cercato di rubare alcolici, un aspirapolvere e una macchina da caffè. L’uomo ha tentato di scappare, ma è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuti sul posto. La situazione si è trasformata in una rapina con alcuni feriti, e ora l’uomo si trova in manette.

Sarzana, 30 gennaio 2026 – Un tentativo di furto organizzato si è trasformato in una rapina con feriti al centro commerciale 'Centro Luna' di Sarzana, dove ieri sera i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 44enne della provincia di Massa Carrara. Secondo quanto accertato, l’uomo avrebbe agito insieme a due complici non ancora identificati: dopo aver riempito un carrello con diverse bottiglie di alcolici, un aspirapolvere e una macchina da caffè – per un valore complessivo di circa 1.500 euro – avrebbe superato la cassa automatica seguendo i complici che avevano pagato solo prodotti di poco valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

