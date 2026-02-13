Scompare una 16enne, ricerche diramate tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. È stata presentata una denuncia alla stazione dei carabinieri di Mogliano Veneto per la scomparsa di S., scomparsa avvenuta due giorni fa senza lasciare tracce e con preoccupazioni crescenti tra familiari e amici.

La giovanissima risulta essere residente a Mogliano Veneto ed è domiciliata a Trieste in località Opicina. Attivato dalla Prefettura di Treviso il protocollo per le ricerche delle persone scomparse E' stata presentata formale denuncia alla stazione dei carabinieri di Mogliano Veneto per la scomparsa di S. Z., di 16 anni, residente a Mogliano Veneto e domiciliata a Trieste in località Opicina. La giovanissima è alta circa 170 cm, di corporatura media, ha capelli castani, occhi marroni e un piercing al naso. Si è allontanata nella mattinata del 11 febbraio scorso, facendo perdere le tracce. “Chiunque avvisti l’interessata o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112” così spiega una nota della Prefettura di Treviso.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Due valanghe sono scese oggi pomeriggio tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo.

Due valanghe si sono abbattute nel pomeriggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nelle zone di Sella Nevea e Casera Razzo.

