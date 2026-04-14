Tennis Sinner e Hasanovic | l’amore continua low profile

Dopo il torneo di Montecarlo, il tennista ha salutato il suo staff e i familiari con abbracci discreti, senza apparire in pubblico con il suo compagno. La coppia ha mantenuto un profilo basso, senza mostrare affetto davanti alle telecamere. Nessun bacio pubblico è stato scattato durante il momento di saluto, che si è svolto in modo riservato e senza pubblicità.

Nessun bacio in pubblico. Terminato il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner è andato a salutare il suo box, abbracciando parenti e cari. Presente anche la modella Laila Hasanovic a cui ha riservato un freddo abbraccio. Tra i due, sembra, ci sia un tacito accordo: nessuna foto, nessun bacio in pubblico e poche esternazionil. I due continuano a essere paparazzati insieme e la modella era presenta a Montecalo e ad altri tornei. Hasanovic ha colpito comunque per la sua classe e i suoi look. Sinner però preferisce, visto anche il passato, mantere un low profile e tenere lontano, per quanto possibile dai riflettori la sua vita privata. I due nelle ultime ore sono stati fotografati, a distanza, mentre lasciavano una cena da Cipriani Montecarlo dopo il trionfo di domenica.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tennis, Sinner e Hasanovic: l’amore continua low profile Leggi anche: Hamilton low profile: "Gran lavoro di squadra, ma c'è ancora tanto da fare" Leggi anche: Bezzecchi low profile: "Aprilia, grande reazione. Si parla di me? Bello, ma il più forte è Marquez" Schietto e diretto come sempre. Renzo Furlan esprime un concetto che man mano sta prendendo sempre più forza. Noi però rigiriamo la domanda. Secondo voi, al di là dei numeri, dei conti e del numero uno del mondo, il tennis è diventato lo sport numero un - facebook.com facebook Atp Barcellona, Sonego LIVE alle 11 su Sky Sport Uno, poi Musetti #SkySport #Tennis #Sonego #Musetti x.com