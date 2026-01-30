Hamilton low profile | Gran lavoro di squadra ma c' è ancora tanto da fare

Hamilton si presenta con il volto serio, senza troppo clamore. Dopo aver segnato il miglior tempo tra tutti e cinque i giorni di prove, si mostra soddisfatto ma prudente: “Avvio solido, settimana piacevole e produttiva”. Il sette volte campione del mondo lascia intendere che ci sono ancora margini di miglioramento, anche se il lavoro di squadra ha portato buoni risultati finora.

Uno squillo finale, per chiudere i test con il sorriso migliore. Nel pomeriggio dell'ultima sessione in pista al Montmelò il britannico Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior crono di tutti e cinque i giorni dell'appuntamento spagnolo pre-stagionale. Il sette volte iridato nel pomeriggio ha preso il posto di Charles Leclerc, in pista al mattino, iniziando il suo lavoro con la mescola C2 per un totale di 44 giri, alternando diverse serie di passaggi di lunghezza variabile, intervallati da controlli e cambi di regolazioni. A 90 minuti dal termine ha poi montato la mescola C3 con cui ha percorso dieci tornate prima di concludere il turno nuovamente con la C2, per totale di 67 giri.

