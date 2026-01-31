La Universal ha annunciato che il prossimo film della saga “Fast & Furious”, intitolato “Fast Forever”, uscirà il 17 marzo 2028. I fan sono già in attesa di scoprire come si concluderà questa lunga avventura, mentre si preparano a rivedere le vecchie star e ad accogliere nuove facce sul grande schermo. La produzione inizia a muovere i primi passi, promettendo un’ultima corsa ad alta tensione.

La Universal ha ufficialmente fissato la data di uscita del prossimo capitolo di “ Fast & Furious “, ora intitolato “ Fast Forever “, per il 17 marzo 2028.Anche la star e produttore del franchise Diesel ha condiviso la notizia su Instagram, pubblicando una foto di sé stesso con il compianto Paul Walker nel film originale, Fast and Furious del 2001. “Nessuno ha detto che la strada sarebbe stata facile. ma è la nostra”, ha scritto Diesel nella didascalia del post. “Una strada che ci ha definito ed è diventata la nostra eredità. E un’eredità. dura per sempre”. Habemus datam. Proprio così: attraverso un post sul proprio profilo Instagram, infatti, Vin Diesel ha confermato che Fast and Furious 11, provvisoriamente intitolato Fast Forever, arriverà nelle sale di tutto il mondo il 17 marzo 2028. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si scaldano i motori per l'ultimo capitolo di 'Fast and Furious'

Vin Diesel annuncia che Fast and Furious 11, il capitolo finale della saga, uscirà il 17 marzo 2028.

