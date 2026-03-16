Si scaldano i motori per la Cervia Run | nel weekend in arrivo anche atleti internazionali

I motori si accendono per la Cervia Run 2026, che si terrà nel fine settimana tra il 21 e il 22 marzo. La corsa si appresta a essere il primo grande evento sportivo della città del sale, con la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi. La manifestazione promette di attirare numerosi appassionati e sportivi, consolidando la sua posizione come appuntamento di rilievo nel calendario locale.

Tra i nomi più attesi della due giorni ci sono quello di Hicham Boufars, vincitore della seconda edizione della Cervia Run e quello di Luca Facchinetti, vincitore della prima edizione Cresce in città l’attesa attorno a una manifestazione che, accanto alla sua dimensione popolare, inclusiva e dedicata a famiglie e bambini, presenta anche quest’anno un profilo tecnico di assoluto rilievo. Tra i nomi più attesi, infatti, ci sono quello di Hicham Boufars, vincitore della seconda edizione della Cervia Run, che torna a Cervia con l’obiettivo di confermarsi protagonista, e quello di Luca Facchinetti, vincitore della prima edizione. Attesa anche per Riccardo Mugnosso, reduce dal successo nella 21 km di Bologna, che a Cervia sarà al via nella 10 km competitiva. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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