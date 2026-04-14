Tennis Darderi parte bene a Monaco Ok Musetti e Sonego a Barcellona

A Monaco, Darderi ha iniziato bene il torneo al BMW Open superando il suo avversario Zhang. Nel frattempo, in Catalogna, Musetti e Sonego hanno proseguito la loro avventura a Barcellona, avanzando nel tabellone ATP 500 sulla terra rossa. Sono attesi ora i loro prossimi incontri in questa fase della competizione.

L’azzurro supera Zhang al BMW Open, mentre in Catalogna avanzano Musetti e Sonego. Ora attesi i prossimi impegni nel tabellone Atp 500 sulla terra rossa. Buon debutto per Luciano Darderi al “BMW Open”, torneo Atp 500 da 2.561.110 euro in corso sui campi in terra battuta dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera. Il 24enne italo-argentino, numero 21 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha superato al primo turno il cinese Zhizhen Zhang, numero 242 Atp in gara con ranking protetto, con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-1 dopo due ore e sette minuti di gioco. Per Darderi si tratta del primo confronto in carriera contro Zhang. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Justin Engel, 18 anni e numero 184 del ranking, in tabellone grazie a una wild card, e il ceco Vit Kopriva, numero 78 Atp.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Australian Open: bene Sonego, Musetti e Darderi, out Nardi Australian Open: Musetti vince il derby con Sonego. Bene Darderi, fuori MaestrelliMusetti batte Sonego nel derby tutto italiano a Melbourne e vola ai sedicesimi di finale.