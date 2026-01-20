Australian Open | bene Sonego Musetti e Darderi out Nardi

Gli Australian Open vedono una buona performance di Musetti, Sonego e Darderi, mentre Nardi è stato eliminato. Al secondo turno, i due italiani Musetti e Sonego si sfideranno in un derby. Nardi, invece, si è fermato contro il cinese Wu. La competizione prosegue con diverse sfide interessanti per i tennisti italiani.

Debutto positivo per Musetti, Sonego e Darderi agli Australian Open. Al secondo turno sarà derby tra Musetti e Sonego, fuori invece Nardi, battuto dal cinese Wu Esordio positivo a Melbourne per Lorenzo Musetti, che supera il belga Collignon e passa al secondo turno, dove incontrerà il compagno azzurro Lorenzo Sonego. Bene anche Darderi e Sonego, fuori invece Nardi. Lorenzo supera un debutto piuttosto complesso agli Australian Open. L’azzurro gioca una partita in crescendo contro il belga Collignon, numero 72 nel ranking, che alla fine è costretto a ritirarsi al quarto set per crampi e problemi fisici, dopo una estenuante sfida durata più di 3 ore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

LIVE Australian Open: Sonego e Darderi in campo, poi Musetti, Nardi e Cocciaretto. Sinner alle 9La terza giornata degli Australian Open vede in campo cinque tennisti italiani.

