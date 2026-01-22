Nel torneo degli Australian Open, Musetti si impone nel derby con Sonego, avanzando ai sedicesimi di finale. Buone prestazioni anche per Darderi, che supera Baez, mentre Maestrelli viene eliminato da Djokovic. La competizione continua con diversi italiani in corsa, segnando un momento importante per il tennis nazionale a Melbourne.

Musetti batte Sonego nel derby tutto italiano a Melbourne e vola ai sedicesimi di finale. Bene anche Darderi che supera l'argentino Baez, fuori invece Maestrelli, eliminato da Novak Djokovic Lorenzo Musetti vince il derby italiano a Melbourne contro Lorenzo Sonego. Il carrarino supera l’azzurro in tre set e vola ai sedicesimi, dove incontrerà Tomas Machac, 24esimo nel ranking. Vince anche Darderi, mentre Maestrelli si ferma al secondo turno dopo un’ottima prestazione contro Novak Djokovic. Lorenzo Musetti prosegue la sua avventura agli Australian Open battendo il connazionale Sonego dopo una sfida durata quasi tre ore, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, e accede al terzo turno del torneo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open: Musetti vince il derby con Sonego. Bene Darderi, fuori Maestrelli

Australian Open, Musetti vince il derby con Sonego. Avanza anche DarderiLorenzo Musetti ha sconfitto Lorenzo Sonego nel derby italiano agli Australian Open, avanzando al terzo turno del torneo.

Musetti-Sonego, l’orario del derby italiano agli Australian Open. Oggi anche Darderi e MaestrelliIl secondo turno dell’Australian Open 2026 vede protagonisti diversi tennisti italiani, tra cui Musetti e Sonego, che si sfideranno in un derby.

A Musetti il derby con Sonego, Djokovic mette fine al sogno di Maestrelli, ok DarderiNon riesce l'impresa a Francesco Maestrelli, che saluta gli Australian Open al secondo turno: Novak Djokovic, infatti, domina e vince 6-3, 6-2, 6-2 contro il pisano. Accede al terzo pure Lorenzo Muset ... msn.com

Tennis, A Melbourne Musetti vince il derby con SonegoRoma, 22 gen. (askanews) - Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro, batte Lorenzo Sonego ed è al terzo turno degli Australian Open per ... sport.tiscali.it

