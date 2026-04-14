Tempo di narcisi poesia al baito

Da veronasera.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 aprile 2026 si terrà un evento che combina botanica e poesia sul Baldo. Alle 10.30 è previsto un ritrovo in un punto ancora da comunicare agli iscritti, seguito dall'inizio di un'escursione naturalistica guidata. L'itinerario si svolgerà tra i pascoli in fiore, in un contesto che celebra la fioritura dei narcisi e la loro presenza nei versi dei poeti.

Domenica 26 aprile 2026, il Narciso dei Poeti.botanica e poesia si incontrano sul Baldo.Ore 10.30 ritrovo in un punto che verrà comunicato agli iscritti; inizio escursione naturalistica guidata tra i pascoli in fiore. Raggiungeremo poi Malga Zocchi, presentazione della struttura del baito e delle.🔗 Leggi su Veronasera.it

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"Andar per fiori al baito"Escursione naturalistica pomeridiana per ammirare le fioriture primaverili, concerto corale serale e momento conviviale al tramonto.

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