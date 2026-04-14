Tempo di narcisi poesia al baito

Domenica 26 aprile 2026 si terrà un evento che combina botanica e poesia sul Baldo. Alle 10.30 è previsto un ritrovo in un punto ancora da comunicare agli iscritti, seguito dall'inizio di un'escursione naturalistica guidata. L'itinerario si svolgerà tra i pascoli in fiore, in un contesto che celebra la fioritura dei narcisi e la loro presenza nei versi dei poeti.

Domenica 26 aprile 2026, il Narciso dei Poeti.botanica e poesia si incontrano sul Baldo.Ore 10.30 ritrovo in un punto che verrà comunicato agli iscritti; inizio escursione naturalistica guidata tra i pascoli in fiore. Raggiungeremo poi Malga Zocchi, presentazione della struttura del baito e delle.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: "Raccontarsi al baito" "Andar per fiori al baito"Escursione naturalistica pomeridiana per ammirare le fioriture primaverili, concerto corale serale e momento conviviale al tramonto. Le previsioni del tempo di oggi, martedì 14 aprile #meteo #Arpav Previsioni. Cielo coperto. Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%). Saranno estese e frequenti, specie su costa e zone limitrofe. QUota neve in prevalenza attorno ai 2000 m. Temperature. Sen - facebook.com facebook Tempo di reazione: x.com