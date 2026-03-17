30 giorni senza carboidrati | cosa succede davvero al corpo?

Da dilei.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi, sempre più persone decidono di eliminare completamente i carboidrati dalla propria dieta per un mese, con l’obiettivo di perdere peso rapidamente o di tentare un presunto “reset metabolico”. Questa scelta comporta un cambiamento significativo nell’alimentazione quotidiana, che può influenzare il funzionamento del corpo e il modo in cui si gestiscono le energie.

L’ eliminazione completa dei carboidrati dalla dieta per 30 giorni è una scelta sempre più diffusa per dimagrire in modo rapido o effettuare dei presunti “reset metabolici ”. Ma cosa succede all’organismo umano quando si smette di assumere pane, pasta e riso e qualsiasi altra forma di carboidrati? Ma soprattutto è una strategia efficace e sostenibile nel tempo? A differenza della dieta senza zuccheri, che mira semplicemente a ridurre gli zuccheri semplici che entrano all’interno del nostro organismo, una dieta come questa coinvolge anche le tipologie di carboidrati complessi e ha effetti più marcati sull’organismo. Infatti, l’eliminazione di tutti i carboidrati dalla propria dieta è sovrapponibile a un regime di tipo chetogenico, che solitamente si segue per alcune settimane per perdere peso in modo più veloce. 🔗 Leggi su Dilei.it

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