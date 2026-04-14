Teleferica ex Italcementi | via alla rimozione dei tralicci abbandonati da decenni
Nell’area di Borgo San Sergio, a Trieste, sono iniziati i lavori di rimozione di numerosi tralicci della ex teleferica Italcementi e delle strutture di media e bassa tensione abbandonate da decenni. L’intervento, portato avanti dal Nucleo di polizia edilizia locale, ha interessato le aree circostanti l’ex sito industriale, con l’obiettivo di eliminare le strutture obsolete e potenzialmente pericolose. Le operazioni sono in corso e riguardano anche altre parti dell’area.
Numerosi tralicci della mediabassa tensione e le strutture dell'ex teleferica Italcementi sono state rimosse nell'ambito di una operazione condotta dal Nucleo di polizia edilizia della locale di Trieste nel rione di Borgo San Sergio. Pali di trasmissione, plinti in cemento armato, nonché metalli.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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