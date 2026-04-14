Teleferica ex Italcementi | via alla rimozione dei tralicci abbandonati da decenni

Nell’area di Borgo San Sergio, a Trieste, sono iniziati i lavori di rimozione di numerosi tralicci della ex teleferica Italcementi e delle strutture di media e bassa tensione abbandonate da decenni. L’intervento, portato avanti dal Nucleo di polizia edilizia locale, ha interessato le aree circostanti l’ex sito industriale, con l’obiettivo di eliminare le strutture obsolete e potenzialmente pericolose. Le operazioni sono in corso e riguardano anche altre parti dell’area.