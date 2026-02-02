Al via la rimozione dei tralicci della rete elettrica Demolito il primo vicino all’ospedale Torregalli

Da firenzetoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sono iniziati i lavori per rimuovere i tralicci della rete elettrica nell’area metropolitana. Il primo sostegno, situato vicino all’ospedale Torregalli, è stato demolito. Le operazioni fanno parte di un piano più ampio per snellire la rete e migliorare il paesaggio urbano. La rimozione proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ridurre gli impatti visivi e migliorare la sicurezza.

L’assessora all’Urbanistica, Biti: “Inizia un intervento che porterà a liberare ampie aree di territorio in mezzo ai quartieri con benefici immediati e di lungo periodo per la città e per i cittadini” Sono iniziate le attività di rimozione dei sostegni elettrici previste dal piano di razionalizzazione della rete elettrica dell’area metropolitana. Terna ha avviato i lavori con la demolizione di un primo traliccio in un’area prossima all’ospedale San Giovanni di Dio, dando il via a un intervento destinato a cambiare il volto di alcune zone urbane. All’avvio dei lavori erano presenti l’assessora all’Urbanistica Caterina Biti e il responsabile del Dipartimento Trasmissione Centro-Nord di Terna Gilberto Ricci.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

