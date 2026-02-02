Al via la rimozione dei tralicci della rete elettrica Demolito il primo vicino all’ospedale Torregalli

Questa mattina sono iniziati i lavori per rimuovere i tralicci della rete elettrica nell’area metropolitana. Il primo sostegno, situato vicino all’ospedale Torregalli, è stato demolito. Le operazioni fanno parte di un piano più ampio per snellire la rete e migliorare il paesaggio urbano. La rimozione proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di ridurre gli impatti visivi e migliorare la sicurezza.

L’assessora all’Urbanistica, Biti: “Inizia un intervento che porterà a liberare ampie aree di territorio in mezzo ai quartieri con benefici immediati e di lungo periodo per la città e per i cittadini” Sono iniziate le attività di rimozione dei sostegni elettrici previste dal piano di razionalizzazione della rete elettrica dell’area metropolitana. Terna ha avviato i lavori con la demolizione di un primo traliccio in un’area prossima all’ospedale San Giovanni di Dio, dando il via a un intervento destinato a cambiare il volto di alcune zone urbane. All’avvio dei lavori erano presenti l’assessora all’Urbanistica Caterina Biti e il responsabile del Dipartimento Trasmissione Centro-Nord di Terna Gilberto Ricci.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Torregalli Rete Terna, via i tralicci anni ’60 nell’area sud di Salerno: 80 mln per ammodernare la rete elettrica Terna avvia un importante intervento di ammodernamento della rete elettrica nell’area sud di Salerno, con un investimento di 80 milioni di euro. Linee elettriche: nel 2026 l’interramento dei cavi e la rimozione dei tralicci in zona Colombarina Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Torregalli Rete Argomenti discussi: Via Orlando, partono i lavori per la rimozione del traliccio dell'alta tensione; Musigliano di Cascina, al via la rimozione dei rifiuti nell'area di via Pettori; Crollo palazzina a Bari, al via la rimozione dei pilastri per chiarire le cause del cedimento; Palazzina crollata, al via la rimozione dei pilastri nel cratere. Al via primo intervento di Terna: inizia la rimozione dei tralicci a FirenzeTerna investe 45 milioni per ammodernare la rete elettrica di Firenze. Saranno rimossi 14 km di linee aeree e 68 sostegni in due fasi. gonews.it Biciclette lasciate al di fuori delle rastrelliere, via alla rimozione in Piazzale StazionePADOVA - Scatta la rimozione delle bici lasciate fuori dalle rastrelliere in Piazzale Stazione. Mercoledì prossimo la Polizia locale interverrà in piazzale Stazione ... ilgazzettino.it Gli interventi hanno riguardato in particolare la rimozione dal versante del materiale instabile — terra, vegetazione e materiale roccioso — oltre alla demolizione di un masso reso pericolante dallo scivolamento del terreno. Operazioni che hanno consentito la r facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.