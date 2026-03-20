Bologna piange Danielli | 70 anni di magia dei burattini

Bologna piange la morte di Romano Danielli, il burattinaio che in settant’anni ha portato avanti la tradizione del teatro di figura nella città. Con le sue creazioni, ha intrattenuto generazioni di spettatori e mantenuto viva una forma d’arte antica. La comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di un artista che ha segnato profondamente il panorama culturale locale.

Bologna piange la scomparsa di Romano Danielli, il maestro burattinaio che ha dedicato settant’anni alla conservazione del teatro di figura. L’artista è deceduto all’età di 89 anni, lasciando un vuoto enorme nella tradizione culturale emiliana e nazionale. La città ha perso uno dei suoi più grandi custodi della memoria popolare. L’eredità lasciata da questo gigante delle arti performative si estende ben oltre i confini locali, avendo portato la magia dei burattini in ogni angolo d’Italia e non solo. Le sue interpretazioni hanno mantenuto viva la passione per questa forma d’arte attraverso diverse generazioni di spettatori. Il sindaco Matteo Lepore ha ricordato come nel 2022 abbia personalmente consegnato al maestro la prestigiosa Turrita d’Argento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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