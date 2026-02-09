Dieci anni di Mutaverso Teatro | a Salerno torna lo spettacolo Mari
A Salerno, il decennale di Mutaverso Teatro si celebra con uno spettacolo speciale. Venerdì sera, al Piccolo Teatro del Giullare, va in scena “Mari”, uno degli eventi più attesi della rassegna curata da Ablativo. Un’occasione per rivivere dieci anni di teatro e di emozioni sul palco.
A Salerno appuntamento con il decennale della rassegna Mutaverso Teatro. Venerdì 13 febbraio, alle ore 21, il Piccolo Teatro del Giullare ospita la serata speciale che celebra i dieci anni del progetto curato da Ablativo.Lo spettacoloLa manifestazione, diretta da Vincenzo Albano, riparte.🔗 Leggi su Salernotoday.it
