Venerdi 13 lo spettacolo al Teatro Partenio di Avellino

Venerdì 13, al Teatro Partenio di Avellino, si terrà lo spettacolo “VENERDÌ 13”, una commedia che promette di divertire il pubblico con una trama ricca di colpi di scena e momenti di tensione. La rappresentazione, in programma domenica 15, ha già suscitato grande attesa tra gli appassionati di teatro, che si preparano a vivere una serata all'insegna delle risate e delle sorprese. La compagnia teatrale ha scelto di mettere in scena questa commedia proprio in questa data, pensando di portare un tocco di leggerezza in un giorno spesso associato alle superstizioni.

Grande attesa al Teatro Partenio per “VENERDÌ 13”, la brillante commedia in programma domenica 15, pronta a conquistare il pubblico avellinese con una serata di risate, tensione e continui colpi di scena. Sul palco, un affiatato trio composto da Martina Colombari, Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia darà vita a una storia tanto esilarante quanto paradossale. La vicenda ruota attorno a Giacomo e Alice, pronti ad accogliere a cena una coppia di amici. Ma l’atmosfera conviviale viene stravolta dall’arrivo di lui, solo e devastato da una notizia drammatica: l’aereo su cui viaggiava la moglie è precipitato in mare.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

