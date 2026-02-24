Coppia aperta quasi spalancata | al teatro Marrucino di Chieti lo spettacolo per la Radioterapia oncologica

Il teatro Marrucino di Chieti ospita lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata” dopo che un gruppo di attori ha deciso di portare in scena la commedia di Dario Fo e Franca Rame, coinvolgendo il pubblico con momenti di comicità e riflessione. La rappresentazione, prevista per sabato 28 febbraio alle 20.45, mira anche a sostenere la radioterapia oncologica, con parte dei proventi destinati a questa causa. La serata promette di unire intrattenimento e solidarietà.

Un appuntamento per ridere, riflettere e fare del bene, quello di sabato 28 febbraio, dalle ore 20.45, al teatro Marrucino di Chieti, dove va in scena lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame "Coppia aperta quasi spalancata", con Mario Massari e Silvia Napoleone. Si tratta di una serata solidale.