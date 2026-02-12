Al Marrucino torna la rassegna di teatro amatoriale Premio Marrucino | in scena Confetti a colazione

Al Marrucino torna la rassegna di teatro amatoriale. Venerdì sera, alle nove, va in scena “Confetti a colazione”, una commedia brillante in vernacolo scritta da Luciano Sulli e diretta da Nadia Cristina Di Naccio. La scena si riempirà di risate e allegria, con attori locali che portano in teatro un sorriso per il pubblico.

La rassegna di teatro amatoriale “Premio Marrucino” 2026 continua venerdì 13 febbraio, alle ore 21, con la commedia brillante in vernacolo “Confetti a colazione”, scritta da Luciano Sulli e diretta da Nadia Cristina Di Naccio. A portare in scena lo spettacolo sarà la compagnia “Maramè” di Francavilla al Mare, realtà teatrale che da anni si dedica con passione alla valorizzazione della lingua e della tradizione popolare attraverso il teatro dialettale. La commedia, articolata in tre atti, racconta con ironia e vivacità la storia di Giacinto Belfiore, personaggio eclettico e fuori dal comune che esercita un mestiere davvero singolare: l’invitato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Premio Marrucino

A gennaio torna al Teatro Marrucino la nona edizione del Premio Marrucino, la rassegna di teatro amatoriale.

Questo spettacolo, in programma al teatro Marrucino di Chieti, vede protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Premio Marrucino

Argomenti discussi: Teatro Marrucino, terza replica per la Prosa: Massimiliano Gallo in scena anche il 24 aprile; Malinconico, moderatamente felice, terza replica per la Prosa del Marrucino; Lavori alla pavimentazione in corso Marrucino e piazza Trento e Trieste, scattano i divieti; Rocca San GIovanni, Torna al CiakCity l'incontro con gli autori: Mariano Di Nardo presenta Agata Christian Delitto sulle nevi.

Spettacolo sold out, terza replica per la prosa al teatro MarrucinoPer la prima volta, la stagione proporrà tre repliche di uno stesso spettacolo: Malinconico, moderatamente felice, interpretato da Massimiliano Gallo ... chietitoday.it

Prosa: al Marrucino la prima nazionale con Marco Bocci e Pia LanciottiSabato e domenica è andata in scena a prima nazionale dello spettacolo «Io, Charles» - omaggio a Bukowski, di Sonia Antinori, regia di Alessio Pizzech e le musiche originali firmate dal direttore ... chietitoday.it

Al teatro Marrucino per presiedere la giuria del premio di teatro amatoriale - facebook.com facebook