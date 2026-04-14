La TAVI, tecnica che permette di sostituire la valvola aortica senza intervento chirurgico aperto, ha visto un rapido sviluppo negli ultimi anni. Dopo le prime sperimentazioni, questa procedura viene oggi eseguita con successo su un numero crescente di pazienti, offrendo un'opzione meno invasiva rispetto alle tecniche tradizionali. I dati clinici mostrano un incremento delle procedure effettuate e risultati positivi nei casi trattati.

Dalle prime procedure sperimentali ai risultati di oggi: la TAVI ha cambiato il destino di migliaia di pazienti. Ce lo racconta chi l’ha portata in Italia: il professor Corrado Tamburino.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - TAVI: la rivoluzione del cuore

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