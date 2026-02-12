Cardiochirurgia d’avanguardia | TAVI e supporto ECMO per salvare un paziente

Questa mattina all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino un uomo di 57 anni, proveniente da Napoli, ha ricevuto un intervento di cardiochirurgia molto complesso. Grazie a tecniche avanzate come il TAVI e il supporto ECMO, i medici sono riusciti a salvargli la vita. L’operazione è stata possibile grazie a un team multidisciplinare che ha unito competenze e tecnologia di ultima generazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Tecnologia d'avanguardia, integrazione delle competenze e stretta collaborazione multidisciplinare hanno reso possibile un intervento al cuore di elevata complessità eseguito con successo presso l'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino su un 57enne, residente in provincia di Napoli e trasferito da un'altra struttura sanitaria proprio per la gravità delle condizioni. Il paziente era affetto da stenosi valvolare aortica severa, una patologia che impedisce alla valvola aortica di aprirsi correttamente e ostacola il flusso di sangue dal cuore al resto dell'organismo, associata a scompenso cardiaco con importante riduzione della frazione di eiezione, indicativa di una marcata compromissione della funzione di pompa del cuore.

