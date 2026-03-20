Rivoluzione a Tavola | Cenare con Anticipo e Digiunare di Notte per un Cuore Più Forte

Negli ultimi anni, gli studi sulla salute del cuore hanno approfondito come orari dei pasti e abitudini notturne influenzino il benessere cardiovascolare. Tra le scoperte più recenti, si evidenzia l’effetto di cenare in anticipo e di digiunare durante la notte, pratiche che sembrano favorire la salute del sistema cardiometabolico. Queste indicazioni sono state pubblicate in ricerche condotte da gruppi di scienziati nel settore.

La ricerca scientifica sulla salute cardiometabolica ha registrato un incremento notevole negli ultimi anni, dimostrando l’importanza di scelte di vita salutari, come una dieta equilibrata e un sonno di qualità. Un recente studio condotto dalla Northwestern Medicine e pubblicato sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology ha evidenziato l’importanza di allineare il digiuno notturno con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Il potere della tavola contro le droghe: cenare in famiglia abbatte i rischi fino al 34%, ma attenzione ai traumi pregressi. Lo studioUno studio della Tufts University conferma che mangiare in famiglia riduce fino al 34% il rischio che gli adolescenti usino alcol, cannabis o... Migliora la glicemia e la salute del cuore: quante ore digiunare prima di andare a dormireGli scienziati della Northwestern Medicine University, con uno studio pubblicato su “Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology”, hanno...