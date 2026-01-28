Dentro lo Sport | cinque giorni di eventi tra cultura inclusione e valori educativi a Cantù
Questa mattina a Cantù è stata presentata la nuova rassegna “Dentro lo Sport – Anno Zero”. Per cinque giorni, l’evento porta in città iniziative dedicate allo sport come strumento di educazione e inclusione. La conferenza stampa ha annunciato un programma ricco di attività che coinvolgono la comunità e puntano a promuovere valori positivi attraverso lo sport.
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026. È stata presentata questa mattina in conferenza stampa Dentro lo Sport – Anno Zero, la nuova rassegna di eventi promossa dal Comune di Cantù che mette al centro lo sport come esperienza educativa, culturale e sociale. L’iniziativa, pensata come edizione pilota, nasce con il supporto di Briantea84, il patrocinio di Regione Lombardia e CONI Lombardia e il contributo del Gruppo Acinque. Il progetto si inserisce nel percorso di avvicinamento della città ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, cogliendo l’occasione per avviare una riflessione più ampia sul ruolo dello sport nella vita della comunità.🔗 Leggi su Quicomo.it
