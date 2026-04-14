Taobuk il legale di Ferrara | Rispettate regole e trasparenza nella gestione del festival

L’avvocato di Antonella Ferrara ha commentato le recenti affermazioni diffuse da Report su Taobuk, definendo il servizio lesivo della verità e offensivo nei confronti della direttrice artistica. Fiumefreddo ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole e la trasparenza nella gestione del festival. La replica arriva dopo la messa in onda di un servizio trasmesso su Rai3 il 12 aprile.

“Lesivo della verità e offensivo nei confronti della direttrice artistica”. È la replica dell’avvocato Antonino Fiumefreddo, per nome e per conto di Antonella Ferrara, al servizio andato in onda su Report (Rai3) il 12 aprile. Il legale interviene con una nota diffusa a tutela della reputazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Antonella Ferrara, presidente del festival letterario Taobuk: «I territori che vincono oggi sono quelli che sanno produrre pensiero»Da quando è nato, Taobuk, oltre che alla letteratura, si è aperto alle altre discipline artistiche, tenendo gli occhi attenti su ciò che accade nel... BIT, Antonella Ferrara anticipa le novità di Taobuk XVITra gli ospiti del festival, la scrittrice Dacia Maraini, il poeta siriano-libanese Adonis e la rockstar mondiale del violoncello HAUSER. Nel mirino dell'inchiesta di Report - andata in onda ieri sera - la gestione della Fondazione Taormina Arte che, tra le altre cose, finanzia il festival letterario Taobuk. - facebook.com facebook La Fondazione Taormina Arte, finanziata con 3,5 milioni dalla Regione Siciliana, promuove eventi culturali come il Taormina Film Festival e Taobuk. Durante la gestione Venezi-Bonafede, i compensi della Direttrice artistica e della Sovrintendente sono quasi r x.com