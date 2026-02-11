Da Taormina arriva una conferma: i territori vincenti sono quelli che sanno produrre pensiero. Antonella Ferrara, presidente del festival, sottolinea come negli anni Taobuk sia diventato un punto di riferimento internazionale, capace di unire letteratura, arte e idee, portando benefici concreti alla zona.

Da quando è nato, Taobuk, oltre che alla letteratura, si è aperto alle altre discipline artistiche, tenendo gli occhi attenti su ciò che accade nel mondo, e onorando il suo obiettivo di attivare il territorio e creare occasioni di comprensione, scoperta e viaggio diverse e più profonde. Perché, come dice Antonella Ferrara, «il pubblico sensibile esiste». E se i numeri del turismo a Taormina continuano a crescere, è vero anche che negli ultimi anni si registrano soggiorni più lunghi - leggi, meno turismo mordi e fuggi - perché «i territori che vincono oggi sono quelli che producono pensiero». Ma come sarà l'edizione di quest'anno? Il tema scelto per la nuova edizione di Taobuk è la fiducia, una parola densa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonella Ferrara, presidente del festival letterario Taobuk: «I territori che vincono oggi sono quelli che sanno produrre pensiero»

Taobuk 2025, il festival di Antonella Ferrara esplora i ConfiniPiù di 200 ospiti da 30 paesi, tanti incontri in programma nelle varie sezioni dedicate a letteratura, arti, geopolitica e scienza, Taobuk 2025, il Festival letterario internazionale fondato e diretto ... ansa.it

Libri, Taobuk a Santiago del CileDopo Berlino, Tunisi, Rabat, Algeri e Lima, Taobuk porta la sua visione oltre oceano. Il festival fondato e diretto da Antonella Ferrara rappresenta l’Italia alla Fiera Internazionale del Libro di ... adnkronos.com

