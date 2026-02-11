BIT Antonella Ferrara anticipa le novità di Taobuk XVI

Antonella Ferrara svela alcune delle novità che verranno presentate alla sedicesima edizione di Taobuk, il festival internazionale del libro di Taormina. Cresce l’attesa tra gli appassionati, con l’evento che si svolgerà tra pochi mesi. Ferrara ha anticipato che ci saranno nuovi ospiti e iniziative, mentre la regione Sicilia conferma il suo sostegno. L’appuntamento si svolge con il contributo di diverse istituzioni locali e nazionali, tra cui l’Università di Catania, quella di Messina e il Teatro Massimo di C

Cresce l'attesa in vista della sedicesima edizione di Taobuk–Taormina International Book Festival. Ideato e diretto da Antonella Ferrara, l'appuntamento è promosso e sostenuto dalla Regione Siciliana, con il contributo di Fondazione Taormina Arte Sicilia, Parco Archeologico Naxos Taormina, Città di Taormina, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Catania e del Teatro Massimo Bellini di Catania. In calendario dal 18 al 22 giugno, il festival ospiterà duecento personalità con un palinsesto multidisciplinare, ma legato da un tema comune. "La fiducia tra uomini e istituzioni, la fiducia del patto costituente nell'ottantesimo anniversario dell'Assemblea costituente.

