Tamponamento a Villa d’Almè | nessun ferito ma code in Val Brembana

A Villa d’Almè si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un tir, un furgone e un’auto. Nessuno dei conducenti ha riportato ferite, ma si sono formate lunghe code in direzione della città, a partire da Sedrina fino alla rotonda di Arlecchino in Val Brembana. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

L’INCIDENTE. Coinvolti un tir, un furgone e un’auto. Code per chi da Sedrina viaggia verso la città, fino alla rotonda di Arlecchino. Vista la dinamica iniziale, sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica, ma per nessuna delle persone a bordo dei mezzi è stato necessario il trasporto in ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e i carabinieri per i rilievi e per regolare il traffico, ampliato dai lavori di messa in sicurezza della scarpata in un tratto di statale poco distante dall’incidente.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tamponamento a Villa d’Almè: nessun ferito, ma code in Val Brembana Leggi anche: Val Brembana, a Pasqua pienone nelle stazioni sciistiche. E lunghe code sulla statale Referendum giustizia, vandalizzati i manifesti per il “No” ad Almè, Paladina e Villa d’AlmèLa ferma condanna del Partito Democratico Bergamasco: “Manifesti rimessi per ben due volte.