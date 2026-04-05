Nella Val Brembana, durante le festività pasquali, le stazioni sciistiche hanno registrato il tutto esaurito, con molte persone che hanno approfittato delle ultime giornate di sci. La statale ha visto lunghe code a causa di un smottamento verificatosi nei pressi dei ponti di Sedrina, causando disagi al traffico. I rifugi sono stati presi d’assalto, attirando numerosi visitatori che hanno deciso di trascorrere la giornata sulle piste.

FESTIVITÀ. Disagi al traffico dopo lo smottamento all’altezza dei ponti di Sedrina. Tutto esaurito nei rifugi, tanta gente per le ultime sciate. Una Pasqua a due facce in Val Brembana. Se da un lato l’affluenza turistica ha regalato numeri da record ai rifugi e alle stazioni sciistiche, dall’altro la fragilità del territorio ha presentato il conto proprio nel momento di massimo afflusso, mettendo a dura prova la pazienza di residenti e villeggianti. Il weekend festivo si è aperto con la paura: all’alba di sabato 4 aprile, un distacco di massi ha interessato la parete rocciosa all’altezza dei ponti di Sedrina. Lo smottamento ha colpito la carreggiata in direzione Bergamo della statale 470, imponendo la chiusura totale del tratto per circa cinque ore. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Val Brembana, a Pasqua pienone nelle stazioni sciistiche. E lunghe code sulla statale

Varenna fa già il pienone al venerdì di Pasqua. Lunghe code ai battelli e in stazioneLunghe code ai battelli già nel primo pomeriggio del venerdì di Pasqua a Varenna.

Frana sulla statale 470: traffico in tilt in Val BrembanaPesanti disagi nella mattinata di sabato 4 aprile lungo la statale 470 dove una frana si è staccata dal versante ed è finita sulla carreggiata in...

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Val Brembana, a Pasqua pienone nelle stazioni sciistiche. E lunghe code sulla stataleDisagi al traffico dopo lo smottamento all’altezza dei ponti di Sedrina. Tutto esaurito nei rifugi, tanta gente per le ultime sciate. ecodibergamo.it

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Disagi pesanti nella mattinata di sabato 4 aprile in Val Brembana a causa di una frana che ha imposto la chiusura della strada statale 470 all’altezza dello svincolo tra Zogno e la direttrice per Sedrina-Brembilla. x.com