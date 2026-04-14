Tajani ringrazia Barelli ' prezioso per futuro di FI' gli auguri a Costa

Il leader di Forza Italia ha espresso gratitudine nei confronti di Barelli per il ruolo svolto alla guida dei deputati del partito, sottolineando la sua concretezza. Inoltre, ha rivolto gli auguri a Costa, senza specificare ulteriori dettagli sulle rispettive attività o decisioni recenti. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche attraverso un messaggio ufficiale, senza commenti aggiuntivi.

"Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell'interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento. A Enrico Costa, neo Presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro. Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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