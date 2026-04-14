Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera prende il posto di Barelli

Enrico Costa è stato nominato nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, prendendo il posto di Barelli. La nomina è avvenuta durante una riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio, dove Costa è stato eletto all’unanimità come unico candidato. La sua nomina sostituisce la precedente guida del gruppo parlamentare del partito.

Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di Barelli Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla CameraGraded, dalle filiere circolari alla serra smart: tre nuove startup innovative per rivoluzionare l’agricoltura in Campania Paolo Angelini si insedia... Forza Italia, Enrico Costa nuovo capogruppo alla CameraChiuso l’accordo sul nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera dopo le dimissioni di Paolo Barelli.