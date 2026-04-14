Taibi si racconta | Che emozione l’esordio col Milan con Capello non ci trovammo Allo United fu Ferguson a venirmi a prendere all’aeroporto! Con Sacchi…

Da calcionews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex portiere del Milan e del Manchester United ripercorre alcune tappe della sua carriera. Ricorda l’emozione del debutto con il club rossonero e i momenti in cui non trovò l’intesa con l’allenatore Capello. Racconta anche di essere stato accolto dallo staff dello United e di aver incontrato Ferguson all’aeroporto. Condivide infine alcuni ricordi legati all’esperienza con l’allenatore Sacchi.

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© Calcionews24.com - Taibi si racconta: «Che emozione l’esordio col Milan, con Capello non ci trovammo. Allo United fu Ferguson a venirmi a prendere all’aeroporto! Con Sacchi…»

Galliani si racconta: «Vi racconto il Milan di Sacchi, Capello e Ancelotti. Berlusconi, pensava in grande. Sui giorni del condor…»Lobotka Juve, lo slovacco valuta l’addio: lascerebbe il Napoli solo a queste condizioni.

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