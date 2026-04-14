Taibi | Io in porta per caso che spettacolo Sir Alex Ferguson Zamparini un pazzo E Berlusconi

Oggi l'ex portiere, ora direttore sportivo, lavora con la Pistoiese. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di club come Milan e Manchester United, condividendo spogliatoi con giocatori come Giggs e Beckham. Ricorda con affetto incontri con allenatori e presidenti, tra cui Sir Alex Ferguson, e commenta alcune figure del calcio italiano, come Zamparini e Berlusconi. La sua esperienza si intreccia con momenti di calcio internazionale e nazionale, tra ricordi e aneddoti.

"Massimo, ci manca il portiere, che ne pensi di andare tu?". La storia di Taibi tra i pali parte così, da un‘assenza improvvisa del portierino di casa. "Giocavo davanti e segnavo pure, mi trovai a parare per caso". Il viaggio poi l’ha portato al Milan, poi al Manchester United fino a un gran giro in Serie A, per lo più in provincia. Piacenza, Venezia, Atalanta e così via. Oggi ha 56 anni, fa il direttore sportivo alla Pistoiese e si diverte ancora. "Vivo di calcio e ne sono felice, cerco di trasmettere la mia esperienza ai ragazzi". Taibi, partiamo dall’inizio. Dicevamo che lei finisce in porta per caso. "Giocavo negli esordienti in una squadra di Palermo, negli allievi la punta era Schillaci.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Taibi: "Io in porta per caso, che spettacolo Sir Alex Ferguson. Zamparini un pazzo. E Berlusconi..." “Spesso mi dava piccoli avvertimenti quando non giocavo bene” Nani racconta di aver giocato con Sir Alex Ferguson, icona del Manchester UnitedNani è uscito inaspettatamente dal ritiro nel gennaio 2026, firmando per il club della Premier League kazaka Aktobe all’età di 39 anni. Il secondo appuntamento di ToscanaInFolk: Diesis Teatrango con lo spettacolo " ...e canto che pazzo!"Arezzo, 18 febbraio 2026 – Venerdì 20 febbraio ore 21,15 al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia in Via Alfieri 30 ad Arezzo. Il campionato non viene vinto da una squadra diversa da Rangers e Celtic dalla stagione 1984/85, quando il titolo andò all’Aberdeen di Sir Alex Ferguson Gli Hearts, al momento al 1° posto, non conquistano la Scottish Premiership da 66 anni - facebook.com facebook Il campionato non viene vinto da una squadra diversa da Rangers e Celtic dalla stagione 1984/85, quando il titolo andò all’Aberdeen di Sir Alex Ferguson Gli Hearts, al momento al 1° posto, non conquistano la Scottish Premiership da 66 anni 1/2 x.com